Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ensino Superior

FAP lamenta situação "embaraçosa" para a Universidade do Porto

05 set, 2025 - 11:39 • Rita Vila Real

Em causa está uma notícia do Expresso que denuncia que o reitor da UP recebeu pressões de várias pessoas "influentes" para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos no curso de acesso para licenciados.

A+ / A-
Ministro da Educação nega ter pressionado reitor da Universidade do Porto

Ensino Superior

Ministro da Educação nega ter pressionado reitor da Universidade do Porto

Em causa está uma notícia do Expresso que denuncia(...)

O Presidente da Federação Académica do Porto, Francisco Porto Fernandes, lamenta que o "desentendimento" entre a Faculdade de Medicina e a Reitoria da Universidade do Porto, e diz que "é no mínimo embaraçoso para a Universidade como um todo o desentendimento", e que "é necessário é abrir um inquérito interno na Universidade do Porto, para nós percebermos o que é que aconteceu, para não voltar a acontecer".

"Eu acho que o que é fundamental mesmo é nós cumprirmos a lei e garantirmos que a inspeção geral de educação e ciência faz cumprir a lei para que não haja mesmo nenhum centímetro de dúvida", defende a FAP. "Não podemos mudar as regras do jogo a meio do mesmo e, se as vagas foram transferidas, a única solução que existiria, criar mais vagas, que era para a vida destes estudantes não ser tão prejudicada por um erro que foi da Universidade".

"É no mínimo frustrante receber um e-mail a dizer que entraram na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, para muitos deles o sonho de uma vida, e depois verem nas notícias da Universidade que afinal não entraram".

O presidente da FAP lembra os estudantes lesados "receberam um documento e um e-mail, ainda que assinado por quem não tinha direito de o fazer, a dizer que tinham entrado na Faculdade de Medicina. Estamos a falar de estudantes já licenciados que estavam há uma década a tentar entrar em Medicina". Perante a notícia, Porto Fernandes diz que "alguns venderam a casa, outros despediram-se dos trabalhos lá fora, outros do trabalho aqui em Portugal e, portanto, mudaram completamente a vida em busca de um sonho".

"O erro foi da Universidade, foi da Faculdade de Medicina e a Reitoria não conseguiu impedir a tempo". Francisco Porto Fernandes diz que o Ministério foi contactado pela Universidade "para ver se conseguiam desenvencilhar este grande problema".

Ministro da Educação nega ter pressionado reitor da Universidade do Porto

Ministro da Educação nega ter pressionado reitor da Universidade do Porto

Reitor António Sousa Pereira recebeu uma chamada d(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar