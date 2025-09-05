GPIAAF. Ministério garante que reforço de recursos humanos está "em fase de finalização"

"Está em fase de finalização" o reforço de recursos humanos no GPIAAF, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.

É o que avança o Ministério das Infraestruturas, na resposta a um pedido de esclarecimentos da Renascença.

Há menos de 24 horas, o diretor do GPIAAF insistiu, em conferência de imprensa, que a estrutura que dirige dispõe, apenas, neste momento, de um investigador especializado no setor ferroviário nos seus quadros. Será ele a investigar o que terá estado na origem do acidente do Elevador da Glória em Lisboa.

Perante esta revelação, a Renascença solicitou - sem sucesso - uma entrevista ao ministro da tutela, Miguel Pinto Luz. Em alternativa, o seu gabinete enviou-nos uma nota onde sublinha que "reforço dos recursos humanos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários está em fase de finalização".

O texto sublinha, ainda, que "o GPIAAF está a acompanhar desde o primeiro minuto o acidente com o ascensor da Glória, estando a investigar as suas causas" e acrescenta que "essa investigação foi iniciada quando estiveram reunidas as condições para desenvolver as perícias, o que, nestas situações, só é recomendável depois de terminadas as operações de socorro das vítimas".