Homem de 65 anos ferido com gravidade após ser agredido por três jovens em Beja

Um homem de 65 anos ficou ferido com gravidade após ter sido agredido por três jovens com idades entre os 16 e os 18 anos, na quinta-feira à noite, em Beja, disse esta sexta-feira fonte da PSP.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que as agressões ocorreram no Parque da Cidade, cerca das 23h00 de quinta-feira, tendo o homem sido transportado para o hospital de Beja e transferido hoje para uma unidade hospitalar de Lisboa para efetuar exames complementares.

A vítima, considerada ferido grave, "sofreu várias lesões na cara", adiantou.

Os agressores foram detidos pela PSP pouco tempo depois nas imediações do local da ocorrência, sendo ainda desconhecidos os motivos das agressões, acrescentou.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e presentes hoje a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado todos em liberdade a aguardar o desenrolar do inquérito, de acordo com a fonte da polícia.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo o alerta para esta ocorrência foi dado às 23h10 de quinta-feira, tendo sido mobilizados para o local cinco operacionais dos bombeiros de Beja e da PSP, apoiados por dois veículos.