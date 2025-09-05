Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Homem mata mulher depois de internado em unidade de saúde mental no Porto

05 set, 2025 - 12:50 • Lusa

O autor dos disparos sobreviveu e foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto. Caso está "em segredo de justiça".

A+ / A-

A Polícia Judiciária está a investigar um homicídio, seguido de tentativa de suicídio, ocorridos na madrugada desta sexta-feira na Casa de Saúde de Santa Catarina, no Porto, onde o autor dos disparos se encontrava internado.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP disse à Lusa que o suspeito deu entrada no final do dia de quinta-feira naquela unidade de saúde especializada em saúde mental, para tratar "surtos psicóticos", tendo ficado internado, acompanhado pela mulher.

De acordo com a PSP, cerca das 3h00 ouviram-se disparos e, quando os profissionais de saúde chegaram ao quarto, a mulher já tinha sido atingida mortalmente e o homem estava caído com ferimentos no tronco e ainda com a arma na mão.

O autor dos disparos sobreviveu e foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, que é o hospital de referência da zona de Aldoar, onde se localiza a casa de saúde.

Contactado pela Lusa, uma fonte do Santo António disse apenas que o caso se encontra "em segredo de justiça", escusando-se a dar qualquer informação.

Nas declarações que fez à Lusa, fonte da PSP tinha referido que o suspeito teria sido transferido para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

A Lusa contactou fonte deste hospital de Gaia que negou que o homem ali tivesse dado entrada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar