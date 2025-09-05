Homem mata mulher depois de internado em unidade de saúde mental no Porto

A Polícia Judiciária está a investigar um homicídio, seguido de tentativa de suicídio, ocorridos na madrugada desta sexta-feira na Casa de Saúde de Santa Catarina, no Porto, onde o autor dos disparos se encontrava internado.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP disse à Lusa que o suspeito deu entrada no final do dia de quinta-feira naquela unidade de saúde especializada em saúde mental, para tratar "surtos psicóticos", tendo ficado internado, acompanhado pela mulher.

De acordo com a PSP, cerca das 3h00 ouviram-se disparos e, quando os profissionais de saúde chegaram ao quarto, a mulher já tinha sido atingida mortalmente e o homem estava caído com ferimentos no tronco e ainda com a arma na mão.

O autor dos disparos sobreviveu e foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, que é o hospital de referência da zona de Aldoar, onde se localiza a casa de saúde.

Contactado pela Lusa, uma fonte do Santo António disse apenas que o caso se encontra "em segredo de justiça", escusando-se a dar qualquer informação.

Nas declarações que fez à Lusa, fonte da PSP tinha referido que o suspeito teria sido transferido para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

A Lusa contactou fonte deste hospital de Gaia que negou que o homem ali tivesse dado entrada.