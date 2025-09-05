Maioria dos portugueses defende maior influência das autarquias na saúde e habitação

A maioria dos portugueses considera que as autarquias deveriam ter mais influência nas áreas da saúde e da habitação. A conclusão é do Barómetro do Poder Local da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), divulgado esta sexta-feira.

O estudo, coordenado por Filipe Teles e Nuno F. da Cruz, tem por base 1070 entrevistas e analisa perceções, atitudes e comportamentos face ao poder local, a um mês das eleições autárquicas.

Apesar de o poder local ser uma das instituições públicas mais bem avaliadas — com 44% dos inquiridos a manifestarem uma imagem positiva ou muito positiva —, 54% nunca participaram em reuniões, eventos ou consultas promovidas pelas autarquias.

A prestação de serviços públicos de qualidade, ao menor custo possível, é vista por 51% dos inquiridos como a principal missão das autarquias, superando a promoção da participação pública (31%) ou a autonomia face ao governo central (18%).

O presidente da câmara é identificado como a figura com maior influência nas decisões locais. Mais de 60% dos inquiridos reconhecem-lhe esse papel, em contraste com a menor relevância atribuída às Assembleias Municipais ou à sociedade civil.

Nas autárquicas, o voto é mais determinado pelo desempenho da câmara e pelas características pessoais dos candidatos do que pela filiação partidária. A integridade ética é apontada como o critério mais importante (27%) na escolha de um presidente de câmara.

O estudo destaca ainda diferenças entre contextos urbanos e não urbanos. Nos municípios não urbanos, 41% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a democracia local, face a 35% nas zonas urbanas, onde se regista maior exigência em áreas como segurança, educação e mobilidade.

Embora 62% defendam a adaptação regional de investimentos e serviços públicos, o desconhecimento sobre o funcionamento das instituições regionais é elevado, o que, segundo os autores, limita um debate informado sobre descentralização.