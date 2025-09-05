Paulo Raimundo inaugura festa do "Avante!" com visita a exposição sobre Constituição

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, inaugura esta sexta-feira a 49.ª edição da Festa do Avante!, no Seixal, com uma visita à principal exposição do certame, dedicada à defesa dos direitos consagrados na Constituição da República.

As portas da Quinta Atalaia, no Seixal, onde se realiza anualmente a Festa do Avante!, abrem esta sexta-feira às 18:00, precisamente à hora em que Paulo Raimundo irá visitar o Espaço Central, onde se encontram as principais exposições e debates políticos do certame comunista.

Este ano, a principal exposição da Festa do Avante! tem como título "Defender os direitos, cumprir a Constituição, Portugal com futuro", e está dividida em oito áreas, que vão desde os direitos laborais à saúde, educação, cultura e habitação.

De acordo com o programa da Festa do Avante!, a exposição visa contrapor a situação atual em cada uma dessas áreas com "o que é desejável e possível".

No sábado, o secretário-geral do PCP irá participar, às 17:40, num momento de solidariedade com a Palestina, no espaço internacional, e António Filipe irá visitar a Bienal de Artes Plásticas ao início da tarde.

No domingo, irá realizar-se o tradicional comício de encerramento, que marca a "rentrée" do PCP, e que contará com um discurso de Paulo Raimundo e, antes, de Manuel Rodrigues, diretor do jornal Avante, e de Gonçalo Lopes, dirigente da Juventude Comunista Portuguesa (JCP).

Na semana passada, durante uma visita ao espaço da Festa do Avante!, Paulo Raimundo frisou que ainda não tinha preparado o seu discurso para o comício de encerramento do certame, mas salientou que seria sobre "o que é preciso responder na vida das pessoas, nos salários, nas pensões, no drama do acesso ao SNS", mas também sobre a habitação, a legislação laboral e as eleições autárquicas.

"Mas também não passaremos ao lado deste drama que enfrentámos nestes últimos dias - e esperamos que não ganhe novamente novas proporções - que são os incêndios e as respostas a dar", disse.

Este ano, a Festa do Avante! terá como foco principal a paz e a solidariedade com a Palestina e contará com a presença de artistas como A Garota Não, Paulo de Carvalho, Vitorino, Stereossauro ou Capicua e Gisela João.