PJ detém no Seixal suspeito de violar a ex-companheira

05 set, 2025 - 09:33 • Olímpia Mairos

O suspeito, um cidadão estrangeiro, terá agredido a vítima com uma arma branca, provocando-lhe ferimentos graves, além de a ter violado duas vezes.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Seixal, um homem de 42 anos, pela suspeita de vários crimes cometidos contra a sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

Em comunicado, a PJ esclarece que “em causa estão os crimes de violação, ameaça agravada, extorsão, ofensa à integridade física qualificada, detenção de arma proibida, devassa da vida privada, roubo, rapto e coação, ocorridos na residência do suspeito, em São João da Talha”.

“A vítima, uma mulher de 43 anos, veio para Portugal em 2024, após iniciar um relacionamento com o suspeito, altura em que este alterou o seu comportamento passando a ser agressivo e a abusar sexualmente desta”, acrescenta a nota.

No dia 31 de agosto, o suspeito terá agredido a vítima com uma arma branca, provocando-lhe ferimentos graves, além de a ter violado duas vezes. A mulher apresentou denúncia junto da PSP, o que motivou a intervenção da PJ.

A investigação foi desencadeada de imediato e, no prazo de 48 horas após a comunicação dos factos, as diligências culminaram na detenção do suspeito.

O suspeito, cidadão estrangeiro a residir em Portugal desde 2018, está a ser presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para aplicação das medidas de coação adequadas.

