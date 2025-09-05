Menu
Prisão preventiva para suspeito de grupo internacional que branqueava dinheiro em Portugal

05 set, 2025 - 11:25 • Olímpia Mairos

O grupo tem ligação a diversos países europeus, nomeadamente, Bélgica, Espanha, Itália e França.

A+ / A-

Ficou em prisão preventiva o homem detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária, em Vilamoura, no Algarve, por suspeitas de pertencer a um grupo internacional que branqueava dinheiro no sistema financeiro português.

De acordo com a PJ, “trata-se de um homem que utilizando várias identidades falsas, procedeu à constituição de inúmeras sociedades de direito português, através das quais realizou a abertura de múltiplas contas bancárias, em diversas instituições de crédito nacionais”.

O suspeito “colocou, circulou e veio a integrar na sua esfera patrimonial, um volume significativo de fundos, em montante superior a 500 mil euros”, lê-se na nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, a investigação apurou que o grupo tem ligação a diversos países europeus, nomeadamente, Bélgica, Espanha, Itália e França.

“Com recurso à criação e utilização de documentos de identificação e passaportes falsos”, são constituídas sociedades de “fachada” e abertas centenas de contas bancárias world wide, através das quais são efetuadas as ações de branqueamento dos montantes ilícitos provenientes de crimes de burlas informáticas”, especifica a PJ.

O detido foi presente às autoridades judiciárias a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.

