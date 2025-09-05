Menu
  05 set, 2025
Ensino Superior

Reitor da Universidade defende-se em comunicado e diz que só quis cumprir a legalidade

05 set, 2025 - 12:28 • Rita Vila Real

Numa breve nota, António de Sousa Pereira volta a referir que a sua única posição "foi a de jamais homologar uma ilegalidade".

O Reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, esclarece a sua intenção com as declarações anunciadas pelo jornal Expresso.

Através de um comunicado, Sousa Pereira realça que "jamais homologaria uma ilegalidade", e que a sua posição perante "todos os que me abordaram, incluindo o senhor Ministro" foi de preferência de "uma tutela a tribunal a fazer-me aceitar uma situação que considero inaceitável, do que sentar-me num tribunal a responder por o ter feito".

Na breve nota, o reitor reitera que a sua principal posição foi de se opor a homolgar uma "ilegalidade", mas que declara que não quer "entrar no terreno das conversas a dois das quais não há registo".

