Reitor da Universidade defende-se em comunicado e diz que só quis cumprir a legalidade

05 set, 2025 - 12:28 • Rita Vila Real
O Reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, esclarece a sua intenção com as declarações anunciadas pelo jornal Expresso.
Através de um comunicado, Sousa Pereira realça que "jamais homologaria uma ilegalidade", e que a sua posição perante "todos os que me abordaram, incluindo o senhor Ministro" foi de preferência de "uma tutela a tribunal a fazer-me aceitar uma situação que considero inaceitável, do que sentar-me num tribunal a responder por o ter feito".
Na breve nota, o reitor reitera que a sua principal posição foi de se opor a homolgar uma "ilegalidade", mas que declara que não quer "entrar no terreno das conversas a dois das quais não há registo".
Ensino Superior
