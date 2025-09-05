Menu
Reitor do Porto diz ter sido "pressionado" para abrir vagas ilegais em Medicina

05 set, 2025 - 08:44 • Lusa

Reitor António Sousa Pereira recebeu uma chamada do ministro da Educação, mas o reitor opõs-se às pressões de "pessoas influentes" para aceitar candidaturas sem nota mínima.

A+ / A-

O reitor da Universidade do Porto (UP), António Sousa Pereira, denunciou ter recebido pressões de várias pessoas para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no curso especial de acesso.

Segundo o jornal "Expresso" desta sexta-feira, o reitor diz que recebeu pressões de várias "pessoas influentes e com acesso ao poder”, sem querer adiantar nomes.

O assunto, escreve o jornal, chegou ao ministro da Educação, que ligou ao reitor a manifestar disponibilidade para que se criassem vagas extraordinárias para estes alunos que não tinham obtido a classificação mínima na prova exigida no concurso especial de acesso para licenciados noutras áreas e conseguissem lugar.

“O ministro gostaria que isso fosse feito, mas eu disse-lhe 'eu não o faço. Eu cumpro a lei. Se o senhor ministro entende que deve ser de outra maneira, dê-me a ordem e eu executo-a’”, revela o reitor ao semanário do grupo Impresa.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, confirmou ao jornal a existência da conversa, mas rejeita qualquer intenção ilícita. “Durante o telefonema foi manifestada a disponibilidade para a criação de vagas supranumerárias, desde que, para o efeito, existisse base legal”, contrapôs o reitor.

Os 30 alunos em causa obtiveram menos de 14 valores na prova de conhecimentos exigida no processo de seleção, o que é motivo suficiente para anulação de candidatura ao concurso especial, como consta no regulamento do concurso publicado em "Diário da República".

Para o ano letivo 2025/26, a Faculdade de Medicina da UP abriu 37 vagas para prova de concurso especial, realizada em maio. Dos 50 candidatos, apenas sete conseguiram, pelo menos, a nota mínima de 14 valores na prova, estando por isso apenas esses em condições de entrar.

No entanto, conforme o Expresso, a comissão de seleção do concurso, composta por seis professores da faculdade, tomou conta dos resultados dos exames e deliberadamente desrespeitou o regulamento. Abriu exceção e desceu a nota mínima para 10 valores, aceitando a entrada de mais 30 estudantes no curso – e todo este processo feito nas costas do reitor.

Alheio à situação, António Sousa Pereira recebeu notificação da entrada dos alunos e “só teve conhecimento vários dias depois, a 07 de julho, e recusou homologar a lista de colocados por considerar que a entrada daqueles candidatos era ilegal à luz do regulamento”, aponta o jornal.

No seguimento da decisão, foram admitidos apenas os sete que tiveram mais de 14 valores, tendo as restantes 30 vagas inicialmente abertas neste contingente revertido para o concurso nacional de acesso ao ensino superior, como estipula a lei.

O diretor da Faculdade de Medicina defendeu a criação de vagas extraordinárias e os candidatos protestaram, incluindo junto ao parlamento, afirmando, segundo o Expresso, “mover influências que se fizeram sentir junto do reitor".

O ministro da Educação pediu intervenção da IGEC - Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que concluiu “inadmissibilidade jurídica” da abertura desses lugares, “por ausência de base legal” e “pelo risco de violação dos princípios da legalidade, igualdade e segurança jurídica”.

