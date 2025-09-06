"É uma perseguição séria e severa". Sindicatos vão recorrer de penas a guardas prisionais por fuga de Vale de Judeus

Os sindicatos que representam os guardas prisionais vão recorrer das penas resultantes dos processos disciplinares à fuga de reclusos da cadeia de Vale de Judeus e acusam a direção geral e o Governo de “perseguição”.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Frederico Morais, criticou o arquivamento do processo ao diretor do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, ao mesmo tempo que foram aplicadas sanções disciplinares a sete guardas, com suspensão de funções para dois deles e penas de multa para os restantes cinco.

“É lamentável que a associação de diretores e adjuntos tenha tido o poder deste arquivamento, mas nada nos surpreendeu, porque tivemos o arquivamento, durante o processo, do processo do chefe da cadeia”, recordou.

“O poder institucional sobrepôs-se ao corpo da guarda prisional. Isto é um complô, isto é uma perseguição séria e severa ao corpo da guarda prisional”, acusou, referindo que o SNCGP pediu uma investigação externa ao incidente ocorrido a 7 de setembro do ano passado, quando fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre (Azambuja), o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.

Os reclusos, todos já recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.

Os processos disciplinares foram abertos na sequência de um relatório elaborado pelo Serviço de Auditoria e Inspeção (SAI) da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que apontou então, no caso do ex-diretor da prisão, Horácio Ribeiro, para a “violação dos deveres gerais de prossecução do interesse público, zelo e lealdade”, sublinhando que o dirigente, em regime de substituição à data da fuga, “não zelou pelo cumprimento das orientações em matéria de vigilância e segurança, nomeadamente, na homologação das escalas”.

Sobre o chefe da guarda prisional, o relatório concluiu que lhe cabia a responsabilidade pela vigilância e segurança na prisão naquele dia, nomeadamente a determinação da escala da vigilância (física e vídeo) dos pátios interiores. Mas estes dois processos acabaram arquivados.

“Foi intencional, para nos condenar. Lamento que a senhora ministra tenha sido embrulhada neste jogo de poder da Direção Geral [de Reinserção e Serviços Prisionais]”, critica Frederico Morais.

Hermínio Barradas, presidente da Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional, concorda que “a primeira instituição a ser visada por um processo disciplinar, por ter criado condições [para a fuga], deveria ser a direção geral”. Notando que “estavam criadas todas as condições para que acontecesse algo grave”, o dirigente detalha: “Eles é que permitem que o sistema esteja assim, deficitário, obsoleto, falido.”