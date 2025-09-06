Elevador da Glória. Carris batiza elétrico com nome de guarda-freio André Marques

Guarda-freio da Estação de Santo Amaro, André Marques estava ao serviço do Ascensor da Glória quando se deu o acidente, que causou 16 mortos e 22 feridos, tendo sido uma das primeiras vítimas mortais identificadas.

"A sua lealdade, amabilidade e simpatia perante o próximo foram sempre inexcedíveis", acrescenta.

Numa curta nota, a empresa explica que o elétrico faz parte da nova frota e que o propósito da iniciativa é "honrar o André, em reconhecimento do seu profissionalismo e dedicação ao serviço da empresa e da cidade".

A Carris vai batizar um elétrico articulado com o nome de André Marques, o guarda-freio que morreu na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, adiantou hoje a empresa de transportes.

Segundo a investigação "o restante cabo" e todo o (...)

O funeral de André Marques decorreu hoje à tarde, em Oleiros, de onde era natural.

Nas cerimónias fúnebres participaram o Presidente da República, o ministro das Infraestruturas, o presidente da Câmara de Lisboa e o presidente da Carris, no mesmo dia em que foi divulgada a primeira nota informativa sobre o descarrilamento.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória.

Segundo informação da Proteção Civil, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, uma das quais acabou por morrer durante a noite.

O Governo decretou um dia de luto nacional, na quinta-feira, e a Câmara de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.