Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Elevador da Glória. Carris batiza elétrico com nome de guarda-freio André Marques

06 set, 2025 - 20:38 • Lusa

A empresa explica que o elétrico faz parte da nova frota e que o propósito da iniciativa é "honrar o André, em reconhecimento do seu profissionalismo e dedicação ao serviço da empresa e da cidade".

A+ / A-

A Carris vai batizar um elétrico articulado com o nome de André Marques, o guarda-freio que morreu na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, adiantou hoje a empresa de transportes.

Numa curta nota, a empresa explica que o elétrico faz parte da nova frota e que o propósito da iniciativa é "honrar o André, em reconhecimento do seu profissionalismo e dedicação ao serviço da empresa e da cidade".

"A sua lealdade, amabilidade e simpatia perante o próximo foram sempre inexcedíveis", acrescenta.

Guarda-freio da Estação de Santo Amaro, André Marques estava ao serviço do Ascensor da Glória quando se deu o acidente, que causou 16 mortos e 22 feridos, tendo sido uma das primeiras vítimas mortais identificadas.

Elevador da Glória. Cabo "cedeu no ponto de fixação" da cabina que descarrilou

Transportes

Elevador da Glória. Cabo "cedeu no ponto de fixação" da cabina que descarrilou

Segundo a investigação "o restante cabo" e todo o (...)

O funeral de André Marques decorreu hoje à tarde, em Oleiros, de onde era natural.

Nas cerimónias fúnebres participaram o Presidente da República, o ministro das Infraestruturas, o presidente da Câmara de Lisboa e o presidente da Carris, no mesmo dia em que foi divulgada a primeira nota informativa sobre o descarrilamento.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória.

Segundo informação da Proteção Civil, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, uma das quais acabou por morrer durante a noite.

O Governo decretou um dia de luto nacional, na quinta-feira, e a Câmara de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas