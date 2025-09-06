Elevador da Glória. Responsável pela manutenção considera prematura qualquer conclusão

A empresa responsável pela manutenção do Elevador da Glória, em Lisboa, considerou este sábado "prematura" qualquer conclusão nesta fase, acrescentando que o ascensor foi considerado "em condições adequadas de funcionamento" após a inspeção realizada na manhã do dia do acidente.

"Qualquer conclusão nesta fase seria prematura, mas aquilo que podemos confirmar é que o Elevador da Glória foi alvo de uma inspeção na manhã de quarta-feira [3 de setembro], tendo nessa ocasião sido considerado em condições adequadas de funcionamento", refere, numa nota enviada à agência Lusa pelo advogado da MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia, Lda.

Na primeira reação, após o descarrilamento de uma das cabinas pouco depois das 18h00 de quarta-feira, que causou 16 mortos e 22 feridos, a empresa contratada pela Carris para assegurar a manutenção do elevador assume estar a colaborar com as autoridades.

"Este é um momento de grande dor e consternação, pelo que a MNTC se encontra, desde o primeiro momento, a colaborar com as autoridades, para que as causas do acidente sejam rapidamente determinadas e assim dar também uma resposta às famílias das vítimas, às quais expresso as mais sentidas condolências", refere-se ainda no comunicado assinado pelo advogado Ricardo Serrano Vieira.

O cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória "cedeu no seu ponto de fixação" da carruagem que descarrilou, revelou o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

"Do estudo feito aos destroços no local, foi de imediato constatado que o cabo que unia as duas cabinas cedeu no seu ponto de fixação dentro do trambolho [peça de encaixe] superior da cabina n.º 1 (aquela que iniciou a viagem no cimo da Calçada da Glória)", refere a Nota Informativa (NI) deste organismo público, hoje publicada, e à qual a agência Lusa teve acesso.