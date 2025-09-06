EN17 interdita nos dois sentidos devido a fogo em Seia

O incêndio que lavra desde as 10h30, em Sandomil, concelho de Seia, distrito da Guarda, obrigou à interdição da Estrada Nacional (EN) 17, nos dois sentidos, e mobiliza mais de 490 operacionais.

Segundo fonte da Proteção Civil à Renascença, às 15h30, o incêndio continuava "com três frentes ativas" e obrigou à interdição da EN 17, entre as localidades de Catraia de São Romão (Seia) e Póvoa das Quartas (Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra), pelas 13h25.

Há algumas aldeias nas proximidades do fogo, mas não houve necessidade, até agora, de retirar moradores.

O alerta para este incêndio foi dado cerca das 10h30 e às 17h00, segundo a página de Internet da Autoridade Emergência e Proteção Civil (ANEPC) consultada pela Renascença, o combate a este fogo mobilizava um total de 490 operacionais, auxiliados por 143 veículos e 12 meios aéreos.