GNR detém suspeito de tráfico e apreende droga em Vila Nova de Milfontes

Um homem de 53 anos foi detido pela GNR por tráfico de droga e os militares apreenderam cocaína, haxixe e crack, no concelho de Odemira, no distrito de Beja, foi anunciado este sábado.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que o suspeito foi detido, na sexta-feira, em Vila Nova de Milfontes, através do Destacamento Territorial de Odemira.

Os militares estavam a efetuar uma ação de policiamento e "abordaram uma viatura cujo condutor evidenciou sinais de nervosismo e um comportamento suspeito".

No decorrer das diligências policiais que se seguiram, a GNR realizou uma revista pessoal de segurança ao suspeito, uma busca à viatura e, posteriormente, uma busca domiciliária.

Desta operação resultou a apreensão de 120 doses de cocaína, 84 doses de haxixe e três doses de "crack".

Além disso, a Guarda apreendeu 745 munições de vários calibres, uma réplica de uma arma de fogo, cinco armas brancas, 125 euros em numerário, duas balanças digitais de precisão e um telemóvel.

O detido deverá ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Odemira, para aplicação das medidas de coação. .

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Colos e de Vila Nova de Milfontes e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Odemira, integrados no Comando Territorial de Beja da GNR.