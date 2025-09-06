Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Seia com 70% do perímetro dominado. Populações continuam em confinamento preventivo

06 set, 2025 - 21:01 • Olímpia Mairos , Marisa Gonçalves

Autarquia ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil para reforçar não só as ações de combate, mas também o apoio às populações.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou esta manhã em Seia está a evoluir de forma favorável, com 70% do perímetro já dominado. Apesar disso, mantém-se a recomendação de que as populações de Vila Cova à Coelheira, Valezim e Sazes da Beira permaneçam em zonas seguras.

“Há essa indicação de confinamento”, confirmou à Renascença o presidente da Câmara Municipal, Luciano Ribeiro. A medida pretende proteger as pessoas e garantir o acesso aos pontos de apoio criados em cada localidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o autarca, não há habitações em risco. No entanto, em apenas dez horas, o fogo já consumiu cerca de dois mil hectares num concelho que tinha sido recentemente atingido por outros incêndios. O suspeito de ter ateado as chamas foi detido pelas autoridades.

Luciano Ribeiro lamenta o momento em que ocorreu o sinistro, numa altura em que as equipas se preparavam para consolidar áreas anteriormente ardidas.

“Ser surpreendidos por um incêndio no fundo de um vale, num dia de vento intenso, por atividade humana não útil, é um enorme desalento. Estamos a falar de milhares de pessoas que passaram a tarde com o coração na mão, à medida que o fogo atravessava povoações e zonas industriais. Foi um verdadeiro sufoco para todos nós”, relatou.

Perante a dimensão das chamas e os danos registados, o município ativou às 17h00 o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. “Esta decisão permite reforçar não só as ações de combate, mas também o apoio às populações”, explicou o autarca.

Entretanto, foi reaberta a Estrada Nacional 17, que esteve cortada entre Catraia de São Romão, em Seia, e Póvoa das Quartas, já no concelho de Oliveira do Hospital.

[notícia atualizada às 22h30 de 6 de setembro de 2025]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 06 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas