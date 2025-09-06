Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 06 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. 490 operacionais e 12 meios aéreos combatem fogo em Seia

06 set, 2025 - 13:27 • João Malheiro , Marisa Gonçalves

Chamas lavram em três frentes ativas.

A+ / A-

Cerca de 490 operacionais, apoiados por 142 viaturas e 12 meios aéreos, combatem este sábado um incêndio que deflagrou próximo Sandomil, no concelho de Seia, distrito da Guarda, confirmou a Renascença junto da Proteção Civil da Guarda.

Segundo a mesma fonte, há algumas aldeias nas proximidades do fogo, que lavra com três frentes ativas, mas não houve necessidade, até agora, de retirar moradores.

Os declives acentuados e o vento forte que se faz sentir têm sido os principais entraves ao trabalho dos bombeiros.

O alerta para este incêndio foi dado cerca das 10h30.

[Notícia atualizada às 17h02]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 06 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas