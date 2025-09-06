Incêndios. 490 operacionais e 12 meios aéreos combatem fogo em Seia

06 set, 2025 - 13:27 • João Malheiro , Marisa Gonçalves
Cerca de 490 operacionais, apoiados por 142 viaturas e 12 meios aéreos, combatem este sábado um incêndio que deflagrou próximo Sandomil, no concelho de Seia, distrito da Guarda, confirmou a Renascença junto da Proteção Civil da Guarda.
Segundo a mesma fonte, há algumas aldeias nas proximidades do fogo, que lavra com três frentes ativas, mas não houve necessidade, até agora, de retirar moradores.
Os declives acentuados e o vento forte que se faz sentir têm sido os principais entraves ao trabalho dos bombeiros.
O alerta para este incêndio foi dado cerca das 10h30.
[Notícia atualizada às 17h02]