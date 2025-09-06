Menu
Incêndios

Operacionais a combater fogo em Seia aumentam para 612 e meios aéreos diminuem

06 set, 2025 - 16:10 • Olímpia Mairos , com Lusa

A prioridade dos operacionais envolvidos no combate ao incêndio é a proteção das habitações devido à intensidade do vento.

A+ / A-

O número de operacionais a combater o fogo que que lavra desde as 10h30, na localidade de Sandomil, concelho de Seia, aumentou para 612, apoiados por 180 viaturas e cinco meios aéreos.

Os meios aéreos diminuíram no combate às chamas devido ao aproximar da noite e à falta de visibilidade.

A prioridade dos operacionais envolvidos no combate ao incêndio é a proteção das habitações devido à intensidade do vento, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

“Em toda a linha de frente de fogo a prioridade é a proteção das habitações devido à intensidade do vento que atinge rajadas de 40 quilómetros por hora”, precisou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, esclarecendo que não há localidades evacuadas.

A Câmara Municipal de Seia dá conta, através das redes sociais, que a orientação é para confinamento em todas as localidades da área afetada.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em mato que começou às 10h30 na localidade de Sandomil, concelho de Seia, distrito da Guarda, mobiliza 495 operacionais apoiados por 144 veículos e 12 meios aéreos.

“O incêndio que deflagrou esta manhã em Sandomil continua ativo e a mobilizar vários meios humanos e técnicos”, estando o vento forte e instável “a dificultar o combate e a tornar o comportamento das chamas imprevisível”, indica a autarquia de Seia.

Segundo a autarquia, estão cortadas e condicionadas ao trânsito as estradas municipais que ligam Corgas a Sandomil e entre Carragozela e Várzea, a Estrada Nacional 17, entre a Ponte de Santiago e Oliveira do Hospital e entre Santiago e Santa Eulália, a Estrada da Assamassa, entre S. Romão e Catraia de S. Romão, e os acessos a Vila Cova à Coelheira.

A autarquia recomenda à população para que se mantenha em alerta e acompanhe as indicações das autoridades, evite deslocações para a área afetada e respeite a sinalização e as ordens no terreno.

A Câmara de Seia refere ainda que está a ser preparada uma Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) no Pavilhão Padre Martinho para acolhimento noturno, caso venha a ser necessário.

[notícia atualizada às 20h10 de 6 de setembro de 2025]


