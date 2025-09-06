Menu
  • Noticiário das 14h
  • 06 set, 2025
Presidente da Carris terá colocado lugar à disposição, mas Carlos Moedas não aceitou

06 set, 2025 - 14:44 • João Malheiro

Segundo o Governo, cabe à Carris "garantir a segurança das instalações e dos passageiros" de ascensores como o elevador da Glória.

O presidente da Carris terá colocado o lugar à disposição esta sexta-feira, mas Carlos Moedas não aceitou demitir o responsável.

A informação é avançada pela CNN Portugal, no dia em que se deve conhecer os dados preliminares sobre o acidente do elevador da Glória, que provocou 16 mortos e 23 feridos.

Segundo indicou o Governo este sábado, à RenascençaRenascença, cabe à Carris "garantir a segurança das instalações e dos passageiros" de ascensores como o elevador da Glória.

A Renascença apurou, esta sexta-feira, que o IMT supervisiona, através da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, os elevadores de Santa Justa e da Bica, apesar de entender que não é obrigado a isso pela lei — não fazendo o mesmo com os ascensores da Glória e do Lavra. O Governo confirmou esse tratamento diferenciado, com base na lei que regula os transportes em instalações por cabo.

Demissão? PS diz que Moedas sabe o que fazer para "manter a coerência política"

Elevador da Glória

Demissão? PS diz que Moedas sabe o que fazer para "manter a coerência política"

O líder parlamentar do Partido Socialista lembra q(...)

