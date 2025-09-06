Menu
  Noticiário das 23h
  06 set, 2025
Previsão de chuva forte põe oito distritos com aviso amarelo

06 set, 2025 - 22:01 • Olímpia Mairos

As previsões da meteorologia apontam para uma ligeira subida da temperatura mínima no litoral Norte e Centro e uma descida acentuada da temperatura máxima, especialmente no interior.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo até domingo devido à previsão de chuva intensa.

Nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso estará em vigor até às 6h00 de domingo. Já em Viseu, Santarém e Leiria, a situação prolonga-se até às 9h00.

Na Madeira, a costa norte e as regiões montanhosas estarão também sob aviso amarelo a partir do meio-dia de domingo, devido à previsão de precipitação forte.

Segundo o IPMA, o céu deverá apresentar-se muito nublado no domingo, com uma diminuição gradual da nebulosidade de norte para sul ao longo da manhã. Estão previstos períodos de chuva, por vezes intensa até ao início da manhã, sobretudo no litoral Norte e Centro, evoluindo depois para regime de aguaceiros de norte para sul.

As previsões apontam ainda para uma ligeira subida da temperatura mínima no litoral Norte e Centro e uma descida acentuada da temperatura máxima, especialmente no interior.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste a partir do meio da manhã, soprando por vezes forte nas terras altas até ao meio da manhã.

