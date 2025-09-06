Rixa entre três indivíduos provoca dois feridos ligeiros no centro de Lisboa

06 set, 2025 - 00:49 • Lusa
Uma rixa entre três indivíduos provocou dois feridos ligeiros no Rossio, em Lisboa, na sexta-feira à noite, adiantaram à Lusa fontes da Polícia de Segurança Pública (PSP).
As duas vítimas foram levadas para o Hospital, mas o suspeito fugiu e não foi identificado, segundo a PSP.
A PSP indicou que vários operacionais e meios estiveram presentes no local, sem indicar o número exato.
No local a situação já está normalizada.
O alerta do incidente foi dado às 21:15.
.
BC // RBF.
Lusa/Fim .
.