Rixa entre três indivíduos provoca dois feridos ligeiros no centro de Lisboa

06 set, 2025 - 00:49 • Lusa

Uma rixa entre três indivíduos provocou dois feridos ligeiros no Rossio, em Lisboa, na sexta-feira à noite, adiantaram à Lusa fontes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

As duas vítimas foram levadas para o Hospital, mas o suspeito fugiu e não foi identificado, segundo a PSP.

A PSP indicou que vários operacionais e meios estiveram presentes no local, sem indicar o número exato.

No local a situação já está normalizada.

O alerta do incidente foi dado às 21:15.

BC // RBF.

Lusa/Fim  .

