Seis feridos graves em acidente no concelho de Elvas

[Atualizado às 10h50]

A colisão rodoviária ocorrida este sábado no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, provocou seis feridos graves, todos do sexo masculino, entre os 13 e os 52 anos, já transportados para hospitais, revelou fonte da Proteção Civil.

"As seis vítimas em estado grave são todas do sexo masculino. Quatro foram levadas para o hospital de Portalegre e as outras duas para o hospital de Elvas", revelou à agência Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo.

O alerta para esta colisão rodoviária, que envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros, foi dado às autoridades pelas 07h04, segundo a Proteção Civil.

O sinistro aconteceu na Estrada Regional 243-1 (ER243-1), em Vila Fernando, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre.

Para o local foram mobilizados 35 operacionais, apoiados por 15 veículos, incluindo bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente com a viatura média de emergência e reanimação do hospital de Portalegre e as ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV)de Elvas e Estremoz.