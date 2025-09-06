Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 06 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Suspeito de ter ateado fogo em Seia retido no posto da GNR para ser detido pela PJ

06 set, 2025 - 18:23 • Lusa

O suspeito ainda não foi detido, uma vez que teve de ser contactada "a Polícia Judiciária por se poder tratar de crime doloso".

A+ / A-

O suspeito de ter ateado o fogo que está a lavrar desde hoje de manhã no concelho de Seia, distrito da Guarda, está retido no Posto Territorial da GNR de Seia, disse à Lusa fonte da corporação.

A mesma fonte explicou que o suspeito ainda não foi detido, uma vez que teve de ser contactada "a Polícia Judiciária por se poder tratar de crime doloso".

A fonte da Guarda Nacional Republicana refere que os crimes dolosos de incêndio florestal são da competência da PJ, sendo as detenções efetuadas por esta polícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em mato que começou às 10:30 na localidade de Sandomil, concelho de Seia, mobilizava, às 18h00, 529 operacionais apoiados por 151 veículos e 13 meios aéreos.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela disse à Lusa que a prioridade dos operacionais envolvidos no combate ao incêndio é a proteção das habitações devido à intensidade do vento que atinge rajadas de 40 quilómetros por hora.

Não há localidades evacuadas, mas a Câmara Municipal de Seia dá conta, através das redes sociais, que a orientação é para confinamento em todas as localidades da área afetada pelo fogo.

Numa publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal de Seia refere que estão cortadas e condicionadas ao trânsito as estradas municipais que ligam Corgas a Sandomil e entre Carragozela e Várzea, a Estrada Nacional 17, entre a Ponte de Santiago e Oliveira do Hospital e entre Santiago e Santa Eulália, a Estrada da Assamassa, entre S. Romão e Catraia de S. Romão, e os acessos a Vila Cova à Coelheira.

A autarquia recomenda à população para que se mantenha em alerta e acompanhe as indicações das autoridades, evite deslocações para a área afetada e respeite a sinalização e as ordens no terreno.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 06 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas