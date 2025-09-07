Carlos Moedas: “Não há um erro que possa ser imputado a uma decisão do presidente da Câmara”

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, assumiu em entrevista à SIC a responsabilidade política pelo descarrilamento do Elevador da Glória.

“A responsabilidade política é minha”, afirmou o autarca, sublinhando que essa responsabilidade só se concretiza se ficar provado que a Câmara não deu à Carris as condições necessárias para garantir a manutenção da infraestrutura.

Moedas reforçou que, caso se demonstre que a sua atuação levou à redução do orçamento da empresa, à falta de investimento ou a falhas na manutenção, assumirá as consequências: “Se alguém provar que alguma ação minha, enquanto presidente da Câmara, impediu a empresa de gastar o necessário em manutenção ou de cumprir o que tinha de fazer, eu demito-me no mesmo dia.”, assegurou.

No entanto, o autarca garante que não existe qualquer erro que possa ser imputado diretamente a uma decisão sua.

“Nesta tragédia não há nenhum erro que possa ser atribuído ao presidente da Câmara. Não é o presidente da Câmara que gere a empresa”, sublinhou.

Sobre o pedido de demissão apresentado pelo presidente da Carris, Pedro Bogas, e a disponibilidade manifestada pelo vice-presidente da Câmara, Filipe Anacoreta Correia, para assumir responsabilidades, Carlos Moedas foi perentório: “Daqui ninguém sai. Ninguém se pode demitir de algo tão grave. Seria uma cobardia. Não vou permitir.”