Desmantelada rede de tráfico de droga no concelho de Ponte de Sor

07 set, 2025 - 09:06 • Lusa

Mais de sete mil doses de droga foram apreendidas pela GNR.

A+ / A-

A GNR desmantelou uma rede de tráfico de estupefacientes no concelho de Ponte de Sor, detendo quatro homens e uma mulher, entre 25 e 47 anos, e apreendeu mais de sete mil doses de droga.

Em comunicado deste domingo, o Comando Territorial de Portalegre disse que as detenções ocorreram na quarta-feira, no âmbito de uma investigação por crime de tráfico de droga que durou "cerca de dois anos" e que permitiu identificar o principal suspeito.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes no dia seguinte ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a dois dos detidos e apresentações semanais e bissemanais em posto policial aos restantes. .

No decorrer da investigação, os militares da guarda intercetaram a viatura do principal suspeito, realizando depois uma revista pessoal que permitiu encontrar uma "elevada quantidade de produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito". .

Foi ainda dado cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária e a cinco mandados de detenção. .

Na ação da GNR foram apreendidas perto de seis mil doses de cocaína, mais de 1.200 doses de heroína, três doses de haxixe, além de 13 telemóveis e um computador portátil. .

De acordo com a nota da GNR, a ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial de Portalegre e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção (UI). .

