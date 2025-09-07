Detido incendiário suspeito atear de fogos em Seia

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este domingo a detenção do presumível autor de dois incêndios florestais que ocorreram no sábado no concelho de Seia, distrito da Guarda.

Segundo a PJ, o suspeito foi detido no sábado, fora de flagrante delito, em colaboração com a GNR de Seia.

Já no sábado a GNR tinha anunciado ter retido o suspeito no Posto Territorial da GNR de Seia, mas a detenção seria da competência da PJ por se poder tratar de crime doloso de incêndio florestal.

"Os incêndios terão sido ateados com recurso a chama direta, em contexto de uma alegada contenda entre o suspeito e um vizinho, um perto de uma casa de habitação e o outro em formações vegetais espontâneas, em local favorável à sua propagação", lê-se na nota da PJ.

O alerta foi dado pelo vizinho através do número de emergência 112 e a GNR de Seia deslocou para o local patrulhas com militares do posto que efetuaram o levantamento inicial do evento, identificando testemunhas que apontaram o homem como o presumível autor, explica a PJ.

Os militares da GNR encontraram o homem de 49 anos "com queimaduras e ferimentos ligeiros" e após a sua identificação foi conduzido para o Posto Territorial da GNR em Seia.

O inquérito está a cargo do Ministério Público da Guarda e o detido vai ser sujeito a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O incêndio de sábado em Sandomil, concelho de Seia, começou de manhã e só foi dominado já na madrugada de domingo, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Um porta-voz do comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirmou que o fogo foi declarado como dominado por volta das 05:00.

A mesma fonte sublinhou que o incêndio foi dominado "graças ao trabalho dos bombeiros, dos operacionais no terreno", mas admitiu que a chegada da chuva ajudou no combate às chamas.

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, referiu que o incêndio percorreu várias localidades e zonas industriais e destruiu "uma casa devoluta, que já não estava em condições de habitabilidade", e alguns anexos agrícolas.

Segundo a informação disponível na página da ANEPC, pelas 05:15 de hoje havia 565 operacionais no combate às chamadas, apoiados por 176 meios terrestres.