Elevador da Glória. Ferido transferido do hospital São José para hospital do país de origem

Uma das vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória, ocorrido na passada quarta-feira, foi transferida este domingo do Hospital de São José para uma unidade hospitalar no seu país de origem.

“A doente que se encontrava internada, e cuja situação clínica já está estabilizada, foi hoje repatriada para uma instituição hospitalar no seu país de origem”, confirmou fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José à Renascença.

Neste hospital continuam internados dois feridos: um em situação controlada e outro nos cuidados intensivos.

No Hospital de Santa Maria permanecem duas pessoas internadas em cuidados intensivos, mas em estado considerado estável, de acordo com fonte hospitalar citada pela Lusa. Esta unidade recebeu um total de oito feridos na sequência do acidente.

Já no Hospital de São Francisco Xavier encontram-se três mulheres em cuidados intensivos, também com situação clínica estável.

O descarrilamento do elevador provocou 22 feridos, de várias nacionalidades, distribuídos por diferentes hospitais da região de Lisboa. Além disso, registaram-se 16 vítimas mortais: cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês