GNR deteve 16 pessoas em Albufeira entre 29 de agosto e 5 de setembro

A GNR, que reforçou a segurança em Albufeira durante o verão a pedido da autarquia, anunciou este domingo a detenção de 16 pessoas por crimes como furto e tráfico de droga na última semana naquele concelho.

A força de segurança divulgou o resultado operacional de um conjunto de ações de fiscalização, de policiamento e de combate à criminalidade executadas entre 29 de agosto e sexta-feira no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, e precisou que, das 16 pessoas detidas, 15 eram homens, com idades entre os 22 e os 59 anos, e a outra mulher, de 39 anos.

As detenções foram feitas "no âmbito do reforço operacional orientado para a promoção da segurança e tranquilidade pública" na cidade algarvia, justificou a GNR.

Foram feitas detenções por furto em estabelecimentos comerciais, por tráfico de estupefacientes, por condução com excesso de álcool e por condução sem habilitação legal, tipificou a GNR num comunicado.

Entre as razões para as detenções estão também a entrada e permanência irregular em território nacional, a violência doméstica, as ofensas à integridade física grave, a desobediência qualificada, a ameaça agravada e as injúrias agravadas, referiu ainda a GNR.

A força de segurança destacou ainda que, durante as referidas ações policiais, foram apreendidos 13 ramos de plantas de canábis, 11 doses de haxixe, cinco sacos herméticos, uma planta de canábis, um telemóvel e 1.260 euros em dinheiro.

A GNR adiantou que os detidos foram todos constituídos arguidos e os factos remetidos ao tribunal judicial da cidade algarvia.

Em 28 julho, a Câmara de Albufeira anunciou que ia contar com um reforço de 40 militares da GNR a partir dessa semana e agradeceu a reposta positiva do Governo ao pedido nesse sentido que fora feito pelo presidente da autarquia, José Carlos Rolo, à titular da pasta da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

O reforço destinou-se a incrementar a segurança em Albufeira, um dos principais destinos turísticos do país, que tinha estado em foco nas semanas anteriores, com o registo de desacatos provocados por turistas.

Apesar do pedido de reforço policial, o presidente do município sempre rejeitou haver um aumento da criminalidade no concelho, por considerar que os dados estatísticos de crimes por número de habitantes não refletem o aumento de população, que no verão chega a quadruplicar no concelho devido aos visitantes.

Apesar de rejeitar haver mais criminalidade, a autarquia considera que o aumento da população incrementa o risco de desacatos, muitas vezes influenciados pelo consumo excessivo de álcool, e o reforço policial contribui para minimizar o sentimento de insegurança na população e responder de forma mais eficaz a eventuais ocorrências.