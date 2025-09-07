Homem de 47 anos detido por posse de armas proibidas em Sousel

Um homem de 47 anos foi detido na quinta-feira por militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) no concelho de Sousel, distrito de Portalegre, pelo crime de posse de armas proibidas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que no âmbito de uma denúncia por desacatos, os militares do Posto Territorial de Sousel "localizaram e identificaram" o suspeito, "que se encontrava na posse de duas arma proibidas".

O homem foi "de imediato detido" e "no decorrer da ação foi possível encontrar e proceder à apreensão de mais duas armas na residência do suspeito", acrescentou.

De acordo com a Guarda, da operação resultou a apreensão de uma arma de agressão, uma arma de ar comprimido de calibre 5,5, uma pistola de calibre 6,35 mm, uma espingarda de calibre 12 e diversas munições.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Fronteira.