Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Seia dominado com ajuda da chuva

07 set, 2025 - 08:17 • Lusa

Diminuição da intensidade do vento e o aumento da humidade relativa foram fatores importantes.

A+ / A-

Os bombeiros conseguiram dominar esta madrugada o incêndio que começou no sábado de manhã em Sandomil, concelho de Seia, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Um porta-voz do comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirmou que o fogo foi declarado como dominado por volta das 05:00.

A mesma fonte sublinhou que o incêndio foi dominado "graças ao trabalho dos bombeiros, dos operacionais no terreno", mas admitiu que a chegada da chuva ajudou no combate às chamas.

Por volta das 23:00 de sábado, o mesmo comando sub-regional já tinha dito à Lusa que o combate ao incêndio estava "a decorrer favoravelmente" porque "os meios que estão a trabalhar estão a conseguir travar as frentes de incêndio que existem".

O operacional frisou que a meteorologia também estava a ajudar, com a diminuição da intensidade do vento e o aumento da humidade relativa.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, referiu que a ativação do plano municipal de emergência de proteção civil, que está previsto vigorar até às 23:59 de segunda-feira, permitiu que houvesse mais meios, públicos e privados, ao serviço das populações.

"A ideia é podermos manter-nos vigilantes de forma ativa e poder ter os meios que compete ao município disponibilizar, tê-los à disposição quer do comando, quer das populações", referiu o autarca.

Sobre eventuais prejuízos, Luciano Ribeiro adiantou que a autarquia já está a fazer um levantamento, depois de o incêndio ter percorrido várias localidades e zonas industriais e ter destruído "uma casa devoluta, que já não estava em condições de habitabilidade", e alguns anexos agrícolas.

O autarca de Seia salientou ainda que o incêndio foi sendo combatido com "os meios que foram chegando" e com a iniciativa das populações.

"Foi muito intenso durante a tarde, foi mesmo caótico", descreveu, fazendo referência a "vento forte, com fortes rajadas, muitas vezes sem uma orientação precisa".

Segundo a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 05:15 de hoje havia 565 operacionais no combate às chamadas, apoiados por 176 meios terrestres.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas