Incêndio num lar de idosos em Mangualde provoca oito feridos ligeiros

07 set, 2025 - 14:38 • Lusa
Um incêndio que deflagrou este domingo num lar de idosos em Mangualde, no distrito de Viseu, provocou oito feridos ligeiros por inalação de fumo, que tiveram de receber assistência hospitalar, disse à agência Lusa a Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões, o incêndio teve origem na cozinha do lar e o alerta foi dado às 10h30.
À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Mangualde confirmou que houve oito feridos ligeiros por inalação de fumo, que foram transportados, por precaução, para a unidade hospitalar de Viseu.
"O incêndio teve origem numa fritadeira que se incendiou e ficou confinado à cozinha que ficou inoperacional", explicou a fonte.
Foram mobilizados para o local 16 operacionais, apoiados por oito viaturas, além da GNR de Mangualde.