Relatório mostra que “sem o cabo” os travões não foram capazes de imobilizar o elevador, diz especialista

A nota informativa, divulgada sábado à noite sobre o acidente com o Elevador da Glória, onde morreram 16 pessoas, veio mostrar que os dois travões que foram acionados, o manual e o automático, não conseguiram imobilizar nem reduzir a velocidade do elevador que atingiu os 60 quilómetros por hora quando embateu contra o prédio do hotel.

Essa é a leitura de Carlos Oliveira Cruz, especialista em planeamento e gestão de transportes, que, em declarações à Renascença, considera que estes primeiros dados são importantes e abrem caminho a uma investigação mais aprofundada, nomeadamente, sobre o sistema de travagem.

O professor do Instituto Superior Técnico leu a nota divulgada pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, e concluiu que os travões só funcionam com a ajuda do cabo.

“O relatório o que vem dizer é que de facto eles não foram suficientes para parar a cabina que continuou a ganhar velocidade. E este é que é o ponto porque eu achava, antes de ler o relatório, que estes dois travões tinham capacidade por si de, imobilizarem ou reduzir a aceleração, mas a forma como ele tem sido operado ao longo das últimas décadas, é que, sem o cabo, os travões por si só, quer o pneumático, quer o manual, não têm capacidade de imobilizar as cabines”, conclui o professor Carlos Oliveira Cruz.