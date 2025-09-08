Acidente em Torre de Moncorvo provoca cinco feridos graves incluindo duas crianças

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou esta segunda-feira cinco feridos graves, entre os quais duas crianças na casa dos dois anos, na Estrada Nacional (EN-102), junto a Torre de Moncorvo, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com a mesma fonte, além das duas crianças ficaram feridos dois homens de 31 e 48 anos e uma mulher de 39 anos, estando a estrada cortada.

"As crianças foram transportadas pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para o Hospital de São João, no Porto, em estado considerado grave", indicou a mesma fonte.

Já os três adultos foram transportados de ambulância para o Hospital de Bragança.

Estrada Nacional cortada

A Estrada Nacional (EN-102) está cortada ao trânsito ao quilómetro 57,400, na proximidade de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, devido ao acidente rodoviário, disse à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o acidente de viação foi dado às 15h50.

Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) nas operações de socorro estiveram envolvidos 36 operacionais, apoiados por 14 veículos e a equipa médica do helicóptero do INEM, estacionado em Macedo de Cavaleiros (Bragança).

A estes operacionais juntou a equipa da Viatura Médica Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, sediada em Bragança.

A GNR tomou conta da ocorrência.