Apaixonado por transportes é a terceira vítima britânica do Elevador da Glória

08 set, 2025 - 23:39 • Ricardo Vieira

Andrew David Kenneth Young, de 82 anos, morava em Holyhead, no País de Gales.

A+ / A-

A identidade da terceira vítima mortal britânica do desastre no Elevador da Glória foi revelada esta segunda-feira.

Andrew David Kenneth Young, de 82 anos, seguia a bordo do ascensor que liga os Restauradores ao Bairro Alto e que descarrilou na passada quarta-feira, 3 de setembro.

Residente em Holyhead, no País de Gales, Dave, como era carinhosamente conhecido, estava reformado após uma longa carreira como funcionário da alfândega.

A Polícia do Norte de Gales divulgou um comunicado em que descreve Dave como um “apaixonado por transportes de longa data”.

“Na reforma dedicava-se a visitar ferrovias e linhas de elétricos históricas por todo o mundo”, referem as autoridades.

Reconstituição. O momento em que o Elevador da Glória matou, contado por quem viu
“É um conforto para os seus filhos, para a mãe deles e para os seus irmãos saber que os seus momentos finais foram passados a dedicar-se ao passatempo que lhe trouxe tanta felicidade”, sublinha a Polícia do Norte de Gales.

O desastre do Elevador da Glória provocou 16 mortos e 22 feridos.

As outras duas vítimas mortais britânicas eram um casal: Kayleigh Smith, encenadora de teatro, de 36 anos; e Will Nelson, professor numa escola de teatro em Manchester.

No acidente morreram também cinco portugueses - o guarda-freio e quatro funcionários da Santa Casa -, dois canadianos, dois sul-coreanos, um suíço, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

