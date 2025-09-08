Circulação na Estrada Nacional em Ponte de Lima está condicionada

08 set, 2025 - 14:37 • Lusa
A Estrada Nacional (EN) 203 em Ponte de Lima, cortada ao trânsito desde as 13h41 devido a uma colisão entre dois carros, passou a condicionada com a abertura uma das faixas de rodagem às 14h17, disse a proteção civil.
Segundo a fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil (ANEPC), a colisão provocou dois feridos ligeiros que foram transportados o hospital de Santa Luzia.
Ao local acorreram 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros, do INEM e da PSP.
[Notícia atualizada às 15h23 de 8 de setembro de 2025]