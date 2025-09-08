Menu
  Noticiário das 17h
  • 08 set, 2025
Circulação na Estrada Nacional em Ponte de Lima está condicionada

08 set, 2025 - 14:37 • Lusa

A EN203 foi palco de uma colisão entre dois veículos, que provocou dois feridos ligeiros.

A Estrada Nacional (EN) 203 em Ponte de Lima, cortada ao trânsito desde as 13h41 devido a uma colisão entre dois carros, passou a condicionada com a abertura uma das faixas de rodagem às 14h17, disse a proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil (ANEPC), a colisão provocou dois feridos ligeiros que foram transportados o hospital de Santa Luzia.

Ao local acorreram 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros, do INEM e da PSP.

[Notícia atualizada às 15h23 de 8 de setembro de 2025]

  08 set, 2025
  • 08 set, 2025
