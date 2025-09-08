Cuidados paliativos. Saída de profissionais coloca em risco os doentes

A presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP), Catarina Pazes, afirma que pode estar em risco a segurança dos doentes paliativos em Portugal. Médicos e enfermeiros destas equipas estão a sair destas unidades, atraídos por incentivos e prémios por desempenho, como revela o jornal "Público" esta segunda-feira.

Segundo aquele jornal, um grupo de profissionais de cuidados paliativos escreveu uma carta aberta enviada ao ministério da Saúde, à direção executiva do SNS, à Assembleia da República e grupos parlamentares. Catarina Pazes percebe as reivindicações e defende que "é importante perceber a gravidade da situação dos cuidados paliativos na comunidade".

“As pessoas preferem estar no seu domicílio até ao fim de vida a receber os cuidados que precisam. Investir nesta área é determinante para a segurança e qualidade de vida dos doentes, das famílias e acarreta menos custos", garante a presidente à Renascença.

Estes profissionais de saúde percorrem casas, lares de idosos e unidades de cuidados continuados, mas 36 por cento destas equipas comunitárias trabalham limitadas com pelo menos um médico a tempo inteiro, segundo o último relatório do Observatório Português de Cuidados Paliativos. "Não são as equipas dos hospitais que vão a casa, mas equipas que se constituíram na comunidade para dar uma resposta especializada no domicílio", aponta Catarina Pazes.

"Este investimento que pedimos vem não só dos médicos, nem enfermeiros. É um pedido que vem de todo o país e do próprio SNS", apela a presidente da APCP. A bem dos doentes e das famílias, "é necessária uma medida que abranja todo o território e que permita ter as condições para cativar e fixar os médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais – todos os profissionais que precisamos para ter uma equipa especializada".

Catarina Pazes relembra, por isso, que é preciso valorizar a carreira destes profissionais especializados, com "condições iguais às outras unidades funcionais de cuidados de saúde primários", para dar resposta a todos os doentes, independentemente da sua localidade. "A saída de médicos e de outros profissionais traduz-se numa grande falta de equidade numa área que é dita como prioritária pela ministra e pela própria administração executiva, o que não se coaduna com esta denúncia da Federação Nacional dos Médicos (FNAM)", diz.

Até porque, como explica a presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, "sem boas respostas na comunidade, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não vai ter futuro". "Muitos doentes estão à espera de ter uma visita comunitária de cuidados e depois andam nas urgências e internamentos que podiam ser evitados", lamenta.