Elevador da Glória: Incidente de 2018 foi resolvido com manutenção antecipada

O texto confirma a informação fornecida à Lusa por Miguel Gaspar: "a Carris interrompeu o serviço e antecipou a manutenção geral do elevador que estava programada para breve".

No artigo, a Carris é citada confirmando uma "anomalia técnica" que fez com que veículo o saísse dos carris, registada a 7 de maio, que levaria à suspensão dos veículos do elevador da Glória até 11 de junho.

Em 17 de maio de 2018, o jornal Público publicou um artigo com o título: "O elevador da Glória descarrilou e ninguém disse nada".

Contactado pela Lusa sobre o incidente de 2018 no elevador da Glória, Miguel Gaspar lembra-se de que o incidente "tinha a ver com o estado dos rodados" do ascensor e que o equipamento "ficou suspenso algumas semanas".

"A Carris na altura informou-nos que tinha existido um descarrilamento, mas não se tinha registado nenhum incidente com os passageiros e que tinha decidido, como já estava programada uma grande manutenção para esse ano, suspender o elevador e antecipar essa operação", relatou à Lusa o vereador com a tutela da Carris e dos transportes no executivo liderado pelo socialista Fernando Medina, em funções na altura.

O anterior executivo da Câmara Municipal de Lisboa foi informado do descarrilamento de 2018 no elevador da Glória, bem como da decisão da Carris de responder com a suspensão do equipamento e a antecipação da manutenção geral.

O ex-vereador responsável pelas pastas da Mobilidade e Segurança não recebeu informação sobre a classificação que a Carris fez do incidente na altura, sendo certo de que essa classificação era uma prática da empresa, nomeadamente da Autoridade de Segurança de Exploração.

A esta autoridade, que, no organograma da Carris, está na alçada do conselho de administração, cabe fazer os planos anuais de segurança da frota e acompanhar qualquer incidente nos equipamentos da empresa.

A Lusa já pediu o registo do incidente de 2018 à Carris, mas ainda não obteve resposta.

"Nessa altura, de facto, houve um problema com o elevador da Glória, que descaiu e terá avançado também para o passeio, mas sem consequências", recorda Manuel Leal, dirigente nacional da Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações) e do Strup (Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal).

Questionado sobre se os sindicatos se pronunciaram sobre o incidente, o eletricista de autocarros da Carris não conseguiu precisar. "Como foi uma situação que não teve consequências, não tenho ideia, possivelmente terá havido qualquer pedido de esclarecimento", admitiu.

Incidente dois anos após municipalização da Carris

O incidente de 2018 aconteceu dois anos depois de a Carris ter sido municipalizada, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 86-D, de 30 de dezembro de 2016, que passa para a autarquia de Lisboa "a assunção plena das atribuições e competências legais no que respeita ao serviço público de transporte coletivo de superfície de passageiros na cidade".

O decreto "transfere a posição contratual detida pelo Estado no Contrato de Concessão de Serviço Público celebrado com a Carris, e transmite a totalidade das ações representativas do capital social da Carris do Estado para o município de Lisboa".

Tratou-se de um regresso à gestão camarária, na alçada da qual o serviço público de transporte coletivo de passageiros em Lisboa esteve várias décadas até passar, no âmbito do processo de nacionalizações subsequente ao 25 de Abril de 1974, para a titularidade do Estado central.

A CML é, desde 30 de dezembro de 2016, o acionista único da Carris, cabendo-lhe, entre outras coisas, nomear a administração da empresa.

O elevador da Glória descarrilou na quarta-feira à tarde, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.