Elevador da Glória. Novo sistema tecnológico entre propostas para melhorar segurança

O vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), apresentou esta segunda-feira propostas da liderança PSD/CDS-PP para responder ao acidente com o elevador da Glória, desde o apoio às vítimas à conceção de um novo sistema tecnológico deste ascensor.

"Uma avaliação para o futuro, constituindo uma equipa para a conceção de um novo sistema tecnológico deste elevador, envolvendo, se possível, a Ordem dos Engenheiros e o LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil], e haver a possibilidade de repensar também qualquer coisa que seja necessária para dar garantias inequívocas de segurança", afirmou Anacoreta Correia, em declarações aos jornalistas nos Paços do Concelho de Lisboa.

O autarca dava conta das propostas da liderança PSD/CDS-PP, antes do início de uma reunião extraordinária da Câmara de Lisboa, que deverá ser conduzida pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), sobre o acidente com o elevador da Glória, na qual deverão ser discutidas medidas de apoio às vítimas e familiares, assim como de apuramento das causas e responsabilidades.

Além de todos os membros do executivo municipal, a reunião conta também com a presença do presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris, descarrilou na quarta-feira à tarde, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

Questionado se a proposta de conceção de um novo sistema tecnológico do elevador da Glória significa que o ascensor tal como o conhecemos não vai voltar à Calçada da Glória, Anacoreta Correia disse que "é precipitado tirar essa conclusão".

"Mas da parte da Câmara Municipal de Lisboa o que é inequívoco é que nós temos de garantir a segurança máxima e, portanto, sem que sejam dadas respostas inequívocas que tranquilizem toda a cidade e o país relativamente ao seu funcionamento é natural que nós não possamos avançar", expôs.

A liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, tem também uma proposta de apoio e de resposta imediata em termos da criação de um fundo municipal de apoio às vítimas ligadas a este acidente.

De acordo com o vice-presidente da câmara, outra das propostas é de homenagem e de reconhecimento, nomeadamente ao guarda-freio que conduzia a carruagem sinistrada do elevador da Glória, André Marques, em que se propõe a atribuição do seu nome a uma rua da cidade, além da criação de um memorial coletivo.

Quanto à disponibilização de informação, a liderança PSD/CDS-PP sugere a criação de "um portal de transparência", onde se possa disponibilizar toda a documentação no âmbito do acidente com o elevador da Glória.

"Há ainda também recomendações à Carris: a possibilidade de atribuição de um elevador com o nome do guarda-freio, a atribuição de apoios à família e às famílias envolvidas", adiantou Anacoreta Correia, destacando o papel da Carris no assumir de algumas das respostas sociais.

Sobre se a proposta da liderança PSD/CDS-PP vai ao encontro da do PS, que foi apresentada na sexta-feira, o vice-presidente da câmara manifestou a disponibilidade para acolher sugestões da oposição, referindo que "há um empenho grande" nesse sentido, avisando que "este momento trágico não pode ser um momento de aproveitamento político, deve ser um momento de união".

Relativamente à assunção de responsabilidades políticas sobre o acidente, Anacoreta Correia afirmou que a reunião de hoje da câmara "não é o momento da análise política", mas sim para aprovar medidas de resposta.

Quanto a demissões no executivo municipal, o vice-presidente da câmara, que tem também o pelouro da Mobilidade, afirmou: "Se houvesse alguma responsabilidade política, entendo eu que ela teria de ser assacada em primeiro lugar a mim, mas naturalmente que no meu espírito também, na minha consciência, sempre esteve bem presente a convicção de que não se pode fugir e é por isso que aqui estamos. Seria sempre o mais cómodo, mas nós estamos aqui precisamente disponíveis para assumir as responsabilidades".