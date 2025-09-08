Homem de 55 anos preso em Lousada por tentativa de homicídio

Um homem de 55 anos foi detido, no sábado, em Lousada, no distrito do Porto, por suspeitas de violência doméstica e tentativa de homicídio sobre a ex-companheira, uma mulher de 42 anos, informou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR indicou que a detenção aconteceu após uma denúncia por agressões, com recurso a arma branca.

No local, esta polícia apurou que "a vítima tinha sido agredida pelo suspeito, seu ex-companheiro, o qual já se tinha ausentado do local", tendo sido encetadas diligências que culminaram na detenção do suspeito que, entretanto, tinha fugido a pé.

O homem tinha na sua posse uma arma branca e após uma busca domiciliária foram, ainda, apreendidas mais duas armas brancas.

Na nota, a GNR dá conta de que o detido tinha antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza.

Presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Felgueiras, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Custóias.

Esta operação contou com o reforço do Posto Territorial de Paços de Ferreira, do Posto Territorial de Freamunde e do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Específicas (NIAVE) da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial do Porto, bem como com o apoio da Polícia Judiciária (PJ), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Bombeiros Voluntários de Lousada e da Câmara Municipal de Lousada.

A GNR recorda que a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.