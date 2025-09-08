Menu
  • Noticiário das 14h
  • 08 set, 2025
Violência doméstica

Homem de 55 anos preso em Lousada por tentativa de homicídio

08 set, 2025 - 14:04 • Lusa

É suspeito de violência doméstica e tentativa de homicídio da ex-companheira, uma mulher de 42 anos.

Um homem de 55 anos foi detido, no sábado, em Lousada, no distrito do Porto, por suspeitas de violência doméstica e tentativa de homicídio sobre a ex-companheira, uma mulher de 42 anos, informou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR indicou que a detenção aconteceu após uma denúncia por agressões, com recurso a arma branca.

No local, esta polícia apurou que "a vítima tinha sido agredida pelo suspeito, seu ex-companheiro, o qual já se tinha ausentado do local", tendo sido encetadas diligências que culminaram na detenção do suspeito que, entretanto, tinha fugido a pé.

O homem tinha na sua posse uma arma branca e após uma busca domiciliária foram, ainda, apreendidas mais duas armas brancas.

Na nota, a GNR dá conta de que o detido tinha antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza.

Presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Felgueiras, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Custóias.

Esta operação contou com o reforço do Posto Territorial de Paços de Ferreira, do Posto Territorial de Freamunde e do Núcleo de Investigação e Apoio a Vitimas Específicas (NIAVE) da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial do Porto, bem como com o apoio da Polícia Judiciária (PJ), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Bombeiros Voluntários de Lousada e da Câmara Municipal de Lousada.

A GNR recorda que a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.

