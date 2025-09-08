Homem detido em Oeiras por crimes sexuais contra companheira de casa

Um homem de 31 anos foi detido no fim de semana no concelho de Oeiras por crimes sexuais contra uma mulher de 34 anos, na casa onde cada um arrendava um quarto individual, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a polícia explicou que em causa estão crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ofensas à integridade física e importunação sexual, tendo o homem ficado, após primeiro interrogatório judicial, em liberdade, sujeito a uma "medida de coação não detentiva", que não foi especificada.

A vítima e o agressor "coabitavam na mesma casa, em quartos individuais arrendados, desde o passado dia 4 de setembro", na zona de Algés (distrito de Lisboa), e os crimes ocorreram logo na primeira madrugada de coabitação, depois de ambos terem consumido bebidas alcoólicas e haxixe.

"Apesar de a vítima não se recordar de pormenores, acordou depois das 02h30 com sinais de agressões físicas e sexuais. Após este episódio, o suspeito adotou novos comportamentos de índole sexual não consentidos pela vítima", descreveu a PJ.

A detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.