Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 08 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem detido em Oeiras por crimes sexuais contra companheira de casa

08 set, 2025 - 16:49 • Lusa

A vítima e o agressor "coabitavam na mesma casa, em quartos individuais arrendados, desde o passado dia 4 de setembro", na zona de Algés. Os crimes ocorreram logo na primeira madrugada de coabitação, depois de ambos terem consumido bebidas alcoólicas e haxixe.

A+ / A-

Um homem de 31 anos foi detido no fim de semana no concelho de Oeiras por crimes sexuais contra uma mulher de 34 anos, na casa onde cada um arrendava um quarto individual, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a polícia explicou que em causa estão crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, ofensas à integridade física e importunação sexual, tendo o homem ficado, após primeiro interrogatório judicial, em liberdade, sujeito a uma "medida de coação não detentiva", que não foi especificada.

A vítima e o agressor "coabitavam na mesma casa, em quartos individuais arrendados, desde o passado dia 4 de setembro", na zona de Algés (distrito de Lisboa), e os crimes ocorreram logo na primeira madrugada de coabitação, depois de ambos terem consumido bebidas alcoólicas e haxixe.

"Apesar de a vítima não se recordar de pormenores, acordou depois das 02h30 com sinais de agressões físicas e sexuais. Após este episódio, o suspeito adotou novos comportamentos de índole sexual não consentidos pela vítima", descreveu a PJ.

A detenção foi efetuada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 08 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas