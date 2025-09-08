Menu
Metereologia. Semana vai ter chuva mas termina com sol e calor

08 set, 2025 - 08:15 • João Malheiro

As máximas podem chegar até aos 31 graus, segundo as previsões.

A+ / A-

Esta semana começa temperaturas mais baixas e vai mesmo ter chuva, mas vai terminar com sol e calor.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mart e da Atmosfera (IPMA), Portugal continental vai ter forte precipitação na terça-feira e, especialmente, na quarta-feira em praticamente todo o território.

A partir de quinta-feira, a probabilidade de chuva começa a reduzir e as temperaturas máximas vão aumentar, em particular no sul de Portugal.

As máximas podem chegar até aos 31 graus, segundo as previsões. A norte, contudo, não devem ultrapassar os 25 graus.

Já no Arquipélago da Madeira, a semana é praticamente toda chuvosa e com temperaturas frias. No entanto, a região autónoma também pode contar com sol no fim de semana, apesar das máximas previstas só chegarem até aos 16 graus.

Os Açores por sua vez podem contar com temperaturas altas e consistentes ao longo da semana, emparelhadas com bastante precipitação durante os próximos sete dias.

