Metro de Lisboa só abre às 10h30 na terça e na quinta-feira devido a greve

08 set, 2025 - 16:00 • Redação com Lusa

A decisão do tribunal arbitral vai no sentido de outras anteriores, de não decretar serviços mínimos em dias de greve no metro da capital. Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.

O Metropolitano de Lisboa não vai ter serviços mínimos durante as greves parciais desta terça e quinta-feira, ou seja, o serviço abre apenas a partir das 10h30. A decisão do tribunal arbitral vai no sentido de outras anteriores, de não decretar serviços mínimos em dias de greve no metro da capital.

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa lembra que os sindicatos representativos dos trabalhadores apresentaram um pré-aviso de greve para os dias 9 e 11 de setembro, entre as 5h00 e as 10h00, pelo que o serviço de transporte será afetado neste período.


A empresa acrescenta que apresentou, junto do tribunal arbitral, um pedido devidamente fundamentado para a definição de serviços mínimos, que tinha como objetivo garantir a continuidade da circulação de comboios durante os períodos de greve, tendo em conta "a relevância do serviço público" que presta à Área Metropolitana de Lisboa. Contudo, acrescenta, a entidade arbitral não decretou os serviços mínimos propostos.

A empresa refere que durante o período que antecede a greve, "promoveu, e continuará a promover, o diálogo com os sindicatos, tendo em vista um entendimento que permita a suspensão da referida greve" e diz esperar que seja possível "um entendimento estrutural e duradouro", lembrando que está agendado para as 15h00 desta segunda-feira um novo plenário de trabalhadores.

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa anunciaram há uma semana a realização de greves parciais a 9 e 11 de setembro, devido à "falta de respostas às suas reivindicações".

A greve irá decorrer das 5h00 às 10h00 para os trabalhadores da operação, das 7h00 às 12h00 para os trabalhadores do setor oficinal, das 7h30 às 12h30 para trabalhadores dos setores fixos e administrativos e das 2h00 às 7h00 para trabalhadores dos serviços noturnos e via. Entre as reivindicações está o aumento do subsídio de refeição, de férias e de Natal e alterações no horário máximo de trabalho semanal.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Saiba Mais
