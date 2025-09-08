Menu
  Noticiário das 17h
  08 set, 2025
País

Ministra assegura que maternidade do hospital de Vila Franca de Xira não vai fechar

08 set, 2025 - 14:56 • Lusa

A ministra adiantou que terão "certamente de partilhar recursos", porque não há médicos suficientes para garantir as escalas das urgências obstétricas em Lisboa e Vale do Tejo.

A ministra da saúde, Ana Paula Martins, assegurou esta segunda-feira que a maternidade do hospital de Vila Franca de Xira não vai encerrar, um receio manifestado pelos autarcas dos cinco municípios servidos pelo hospital de Vila Franca de Xira.

"Não vamos fechar a maternidade. Estamos sim a estudar a rede de referenciação das urgências para garantir a segurança às grávidas e aos bebés", declarou Ana Paula Martins na cerimónia de inauguração do Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira.

A ministra adiantou que terão "certamente de partilhar recursos", porque não há médicos suficientes para garantir as escalas das urgências obstétricas em Lisboa e Vale do Tejo, com "encerramentos contínuos de quatro a seis urgências" por todo o país, uma situação que, afirmou, "não nos descansa, não nos pode descansar sobretudo na obstetrícia".

Notou ainda que, no caso da obstetrícia e pediatria, muitas vezes, esses encerramentos estão localizados em Vila Franca de Xira.

Autarcas receiam fecho definitivo da maternidade de Vila Franca de Xira

Autarcas receiam fecho definitivo da maternidade de Vila Franca de Xira

"O que esperamos é que por trás destes encerrament(...)

"É uma enorme preocupação para nós e não vos escondo, mas as soluções têm de ser encontradas com base no estudo feito por comissões de peritos especializados, entre os profissionais e os conselhos de administração e em diálogo com os autarcas", defendeu, vincando que "a linha vermelha é a segurança da grávida e do bebé". .

Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, saudou a garantia da ministra em manter a maternidade aberta.

"Essa era a palavra que estávamos à espera por parte da Sra. Ministra. Foi importante que o tivesse dito, embora tenha manifestado, como aliás se sabe e ela própria também já o admitiu, que há uma grande dificuldade por parte do Ministério da Saúde em dar resposta aos serviços de saúde de proximidade", afirmou o autarca.

Nesse se sentido, disse, "a ideia continua de pé relativamente à necessidade de reabertura das urgências obstétricas e pediátricas no Hospital de Vila Franca de Xira à noite e ao fim de semana.

Fernando Paulo Ferreira disse que é uma matéria que "em breve" os cinco autarcas irão falar com a ministra, quando tiver o estudo "na sua mão".

