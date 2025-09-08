Pré-escolar: Alargamento do apoio estatal a todas as instituições sociais sem data de candidaturas

O Governo quer alargar o apoio do Estado ao pré-escolar a todas as instituições do setor social e solidário. É nesse sentido a portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República que, no entanto, não indica as datas de candidatura.

O eventual lapso é apontado pelo presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS).

Em declarações à Renascença, o padre Lino Maia saúda a alteração agora introduzida, que permite que instituições sem acordo de cooperação possam candidatar-se para abrir novas salas, mas fala em equívoco, porque o prazo de candidatura já terminou.

“O período de candidatura terminou a 27 de agosto. Neste documento não diz se vai haver um novo período de candidaturas para abrirem as salas. É um bocado equívoco. Estou à espera para ver.”

O presidente da CNIS vai interpelar o Ministério da Educação “imediatamente”, para haver um novo período de candidaturas.

Nestas declarações à Renascença, Lino Maia diz que o setor social e solidário está disponível para abrir novas salas para alunos do pré-escolar e que bastaria um prazo de 10 dias para que pudessem apresentar a candidatura.

A Renascença já questionou o Governo sobre a abertura de um novo período de candidaturas, mas até ao momento ainda não obteve resposta.