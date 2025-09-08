Prova de Inglês do 4.º ano com melhores resultados nas novas provas ModA

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) começou a enviar às escolas os resultados das provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA), com destaque para os desempenhos em Inglês do 4.º ano e em Português Língua Não Materna (PLNM).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na prova de Inglês do 4.º ano, os alunos alcançaram uma média de 61 pontos, com 76,7% classificados entre os níveis Proficiente 1, Proficiente 2 e Avançado. Já em Português Língua Não Materna, a média foi de 58,1 pontos, com 70,5% dos alunos nos mesmos níveis superiores.

Nas restantes provas, os desempenhos foram equilibrados, com médias em torno dos 50 pontos.

Em Português do 4.º ano, a média situou-se nos 51,4 pontos, e em Matemática, nos 50,9 pontos. No 6.º ano, os alunos obtiveram 48,6 pontos em Português, 51,3 em Matemática e 49,6 em História e Geografia de Portugal (HGP).

"A maioria dos alunos já se encontra em níveis de proficiência superiores aos preconizados nos documentos curriculares destas duas disciplinas", refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), em comunicado.

As provas ModA foram aplicadas este ano, pela primeira vez em formato digital, nos 4.º e 6.º anos de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática, além de Inglês e História e Geografia de Portugal, respetivamente.

No total, realizaram-se 343.673 provas no final do 1.º ciclo (88,15% de taxa de participação) e 274.236 no final do 2.º ciclo (93,97%).