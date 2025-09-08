Menu
Prova de Inglês do 4.º ano com melhores resultados nas novas provas ModA

08 set, 2025 - 18:59 • Fábio Monteiro

Mais de 70% dos alunos atingiram os níveis mais elevados na prova de Inglês do 4.º ano e em Português Língua Não Materna. Os resultados das provas ModA foram enviados às escolas antes do arranque do novo ano letivo.

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) começou a enviar às escolas os resultados das provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA), com destaque para os desempenhos em Inglês do 4.º ano e em Português Língua Não Materna (PLNM).

Nas restantes provas, os desempenhos foram equilibrados, com médias em torno dos 50 pontos.

Na prova de Inglês do 4.º ano, os alunos alcançaram uma média de 61 pontos, com 76,7% classificados entre os níveis Proficiente 1, Proficiente 2 e Avançado. Já em Português Língua Não Materna, a média foi de 58,1 pontos, com 70,5% dos alunos nos mesmos níveis superiores.

Nas restantes provas, os desempenhos foram equilibrados, com médias em torno dos 50 pontos.

Em Português do 4.º ano, a média situou-se nos 51,4 pontos, e em Matemática, nos 50,9 pontos. No 6.º ano, os alunos obtiveram 48,6 pontos em Português, 51,3 em Matemática e 49,6 em História e Geografia de Portugal (HGP).

"A maioria dos alunos já se encontra em níveis de proficiência superiores aos preconizados nos documentos curriculares destas duas disciplinas", refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), em comunicado.

As provas ModA foram aplicadas este ano, pela primeira vez em formato digital, nos 4.º e 6.º anos de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática, além de Inglês e História e Geografia de Portugal, respetivamente.

No total, realizaram-se 343.673 provas no final do 1.º ciclo (88,15% de taxa de participação) e 274.236 no final do 2.º ciclo (93,97%).

