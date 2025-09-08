PSP encontrou 52 armas nas escolas no último ano letivo

A PSP encontrou 52 armas nas escolas portuguesas no último ano letivo e registou 3.887 ocorrências no âmbito do Programa Escola Segura, uma ligeira diminuição face ao ano anterior.

No ano letivo 2024/2025, a PSP registou 3.887 ocorrências (-3,9% que no ano anterior), das quais 2.786 foram de natureza criminal e 1.101 não criminais, citando os dados provisórios registados entre 01 de setembro de 2024 e 31 de julho de 2025 no Sistema de Informação e Monitorização dos Programas Especiais de Policiamento, no qual está incluído o PES.

Os dados provisórios do Programa Escola Segura (PES) são divulgados no dia em que a Polícia de Segurança Pública inicia uma operação para assinalar o início do ano letivo 2025/2026 nas escolas do país que estão na área de responsabilidade desta polícia.

Segundo a PSP, 43 armas brancas e duas armas de fogo foram detetadas e apreendidas dos 52 casos que envolveram posse ou uso de armas nas escolas.

A maioria das ocorrências reportadas à polícia aconteceram no interior do recinto escolar (2.719), destacando-se as que se verificaram fora da sala de aulas. À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, a maioria das ocorrências criminais registadas pela PSP no último ano letivo foram as ofensas à integridade física (1.290), seguido de injúrias e ameaças (892) e furtos (371).

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a PSP refere que a operação do início do ano letivo 2025/2026 vai decorrer de hoje e até ao dia 19 de setembro para garantir que o regresso às aulas decorra “com toda a tranquilidade” e “segurança de todos os alunos, professores, auxiliares e pais”.

Esta força de segurança dá conta que esta operação tem como objetivo “reforçar a presença da PSP nas imediações dos estabelecimentos de ensino e nos percursos casa-escola e escola-casa dos alunos, professores, pais/encarregados de educação e dos assistentes operacionais”.

Além das equipas do Programa Escola Segura (EPES), com polícias especificamente formados para o policiamento de proximidade em ambiente escolar, a PSP mobiliza para esta operação polícias de outras valências operacionais, como Equipas de Policiamento Auto, de Fiscalização de Trânsito e Segurança Rodoviária e Brigadas de Investigação Criminal.

A PSP é responsável pela segurança de 3.243 escolas públicas e privadas, de 966.987 alunos matriculados nestes estabelecimentos de ensino e 148.481 professores e assistentes operacionais. No regresso às aulas, a PSP recomenda aos pais que conheçam os horários escolares dos filhos, os percursos que utilizam na ida para a escola e regresso a casa, os nomes e contactos dos colegas e amigos mais próximos e os locais onde costumam brincar.

A polícia pede ainda aos pais que aconselhem os filhos a não aceitar boleias de desconhecidos, a não exibirem dinheiro, bens materiais ou outros valores, a não aceitarem guloseimas, dinheiro ou outras ofertas de desconhecidos, a não alterarem os percursos de ida e volta para casa sem pré-aviso dos pais e a não brincarem em zonas desertas ou com pouco movimento.

Nos dados divulgados, a PSP relembra o endereço "escolasegura@psp.pt" para denúncia de crimes e esclarecimento de questões relacionadas com a segurança pública das escolas ou ainda para a solicitação de agendamento de ações de sensibilização.